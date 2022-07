Incidente mortale sulla Bussentina: camionista perde la vita Lo scontro tra le uscite di Sanza e Buonabitacolo: ferito il conducente dell'altro mezzo pesante

Ancora sangue sulle strade del Salernitano. Un terribile incidente stradale si è verificato lungo la statale “Bussentina".

Per cause ancora in corso di accertamento, due mezzi pesanti si sono scontrati tra le uscite di Sanza e Buonabitacolo. Lo scontro è avvenuto tra due camion, uno di grosse dimensioni l’altro più piccolo. Il conducente del mezzo più piccolo è morto, l'altro è rimasto ferito. La circolazione è temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sapri per gli accertamenti del caso e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.