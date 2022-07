Camerota, barca a vela con avaria al timone soccorsa a largo di Lentiscelle L'unità si stava dirigendo pericolosamente verso la spiaggia: tempestiva la chiamata di un bagnino

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli occupanti di una barca a vela di circa 10 metri sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera a pochi metri dalla spiaggia di Lentiscelle.

Fondamentale la chiamata al numero blu 1530 da parte di un bagnino di uno stabilimento balneare. E' stato lui a rendersi conto del pericolo in cui versava l’unità che, a causa di un’avaria al timone, si dirigeva pericolosamente verso la spiaggia.

Il bagnino ha immediatamente fatto liberare lo specchio d'acqua dai numerosi bagnanti. Tempestivo l’intervento del gommone in forza all’Ufficio Locale Marittimo di Marina di Camerota, inviato dalla sala operativa di Palinuro in considerazione dei bassi fondali presenti in zona, che da solo è riuscito a condurre i malcapitati in salvo con la loro unità nel vicino porto.

