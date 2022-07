Morti Stoccarda:a Caggiano, l'ipotesi dell'omicidio-suicidio La salma ritornerà nel Vallo di Diano dopo l'autopsia

A Caggiano, il piccolo paese del Cilento di dove Rosario Lamattina, il 53enne morto all'interno del suo ristorante a Stoccarda, era originario, le persone che lo conoscevano parlano di omicidio-suicidio: chiedono di non essere citate, ma affermano che, secondo le notizie che arrivano dalla Germania, l'ipotesi privilegiata dagli investigatori tedeschi sarebbe quella secondo cui Gianni Valle avrebbe ucciso il suo socio Lamattina, al termine di una colluttazione, e poi si sarebbe tolto la vita. Si parla di problemi di depressione ed anche di questioni economiche: sembra che i due avessero venduto uno dei due ristoranti che gestivano insieme. A conferma di questa pista, il fatto che l'omicidio sarebbe avvenuto nell'ufficio all'interno del ristorante e che la porta sarebbe stata chiusa dall'interno.

Chi lo ha conosciuto parla di Lamattina, che tornava spesso a Caggiano, come di un "uomo generoso e sempre disponibile. Tanti ragazzi della zona andavano nel suo ristorante ad imparare il mestiere e lui li ha sempre accolti con piacere. Tutta la comunità è sconvolta. La moglie Margherita è originaria del paese e proprio lo scorso mese era tornata. Hanno un figlio adolescente nato proprio in Germania". L'autopsia, raccontano in paese, dovrebbe essere fatta oggi. Quando la salma verrà restituita ai parenti tornerà a Caggiano.