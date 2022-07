Caggiano: auto in fiamme, paura per una famiglia Intervengono i vigili del fuoco

Momenti di paura ieri sera a Caggiano, in località San Paolo, per una famiglia salernitana, padre, madre e due figli. Erano a bordo di un'auto che, per cause ancora non chiare, è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, fortunatamente nessuno degli occupanti è rimasto ferito. I caschi rossi hanno spento il rogo prima che raggiungesse i terreni limitrofi e un bombolone del gas.