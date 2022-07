Sala Consilina: prende a calci e pugni la compagna in strada, arrestato Il 53enne si trova in carcere a Potenza, ha insultato anche i carabinieri intervenuti

Colpisce con calci e pugni la compagna in strada, in pieno centro cittadino. È accaduto a Sala Consilina, in piazza Umberto I. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il 53enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, oltre ad aggredire la compagna, avrebbe anche danneggiato un'auto parcheggiata in piazza e minacciato i militari intervenuti, opponendo resistenza anche ad un controllo di polizia.

Dopo l'arresto il 53enne è stato condotto presso la casa circondariale di Potenza. I carabinieri hanno inoltre chiuso il bar dell'uomo, riscontrate carenze igienico sanitarie.