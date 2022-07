Pontecagnano, tir imbocca contromano la tangenziale: traffico in tilt Non si registrano feriti, sul posto le forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’incidente

Ancora un incidente sulle strade del Salernitano. Questa mattina un tir, per cause ancora in corso di accertamento, ha imboccato contromano la tangenziale di Salerno venendo dall’autostrada all’altezza dello svincolo di Pontecagnano, direzione Sud.

Fortunatamente, il mezzo non si è scontrato con vetture, ma si è posizionato di traverso sulla carreggiata bloccando di fatto la circolazione. Per questo, è stata temporaneamente chiusa sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” la carreggiata in direzione Sapri in località Pontecagnano. Sul posto sono interventue le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Solo l'ultimo incidente in ordine di tempo. Nel pomeriggio di ieri un anziano ha imboccato il raccordo autostradale Salerno-Avellino a Montoro contromano, e si scontrato con un'auto. Una vera e propria tragedia sfiorata, il bilancio del sinistro è di tre feriti. All'interno dell'altra auto, infatti, vi erano altre due persone. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale. Fortunatamente nessuno versa in condizioni gravi.