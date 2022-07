Ascea, violenza sessuale: denunciato un 50enne L'uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania

Violenza sessuale ad Ascea nei confronti di una ragazza sudamericana e 50enne del posto denunciato. La giovane, presentatasi presso la caserma, ha raccontato la violenza subìta direttamente al comandante Gaetano Cerasuolo e ad una vigilessa. Rassicurando la vittima, ancora traumatizzata dall’accaduto, gli investigatori, sono riusciti ad acquisire tutti gli elementi necessari per l’avvio delle indagini avvalendosi anche del breve filmato che la ragazza è riuscita a registrare con il proprio cellulare.

Sulla scorta degli elementi forniti e grazie ad una serrata attività investigativa, la polizia municipale in poche ore ha identificato l’aggressore provvedendo al suo deferimento all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dall’articolo 609 bis.

La Giunta comunale di Ascea, guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo, da sempre particolarmente attenta a mantenere elevati livelli di sicurezza urbana in particolare nel periodo estivo quando l’arrivo dei turisti fa aumentare vertiginosamente le presenze in paese, anche quest’anno ha approvato il progetto denominato “Ascea sicura 2022” che coinvolge il personale del comando di polizia municipale. Quest’ultimo è impegnato in turni diurni e notturni e concorre con le altre forze di polizia a tutelare la vivibilità, il decoro della città e la prevenzione della criminalità, soprattutto quella di tipo predatorio. In particolare, nel fine settimana, durante un’operazione di capillare monitoraggio del territorio asceoto, gli agenti della polizia municipale si sono fatti apprezzare per un’articolata attività di polizia giudiziaria.