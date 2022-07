Camerota, task force contro i venditori abusivi in spiaggia In azione il comando di polizia locale, carabinieri e capitaneria di porto

Operazione spiagge sicure e pulite. Il comando di polizia di Camerota, congiuntamente con i carabinieri della locale stazione e la capitaneria di porto, ha messo in campo una task force.

Nel mirino delle forze dell’ordine e di polizia sono finiti i venditori abusivi di merce contraffatta che occupano gli arenili e le passeggiate del porto turistico di Marina di Camerota. Una dozzina quelli allontanati, sequestrata la merce.

Pugno di ferro anche per i proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni e che portano i propri animali domestici in spiaggia nelle fasce orarie non consentite, sei le persone fermate.

E ancora ombrelloni lasciati abusivamente in spiaggia ad occupare tratti di arenile libero. Sequestrati ombrelloni, sdraio, sedie, giocattoli e altri oggetti abbandonati incustoditi a pochi passi dal mare. Continuano incessanti i controlli lungo tutta la fascia costiera di Marina di Camerota, proseguiranno nei prossimi giorni assicura il sindaco Salvatore Scarpitta.