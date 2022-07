Paura a Pontecagnano: auto avvolta dalle fiamme in strada Il veicolo si è fermato all'incrocio tra via Giacomo Budetti e Traversa Bergamo

Paura questa mattina a Pontecagnano. Per cause ancora da chiarire, un'auto è stata divorata dalle fiamme, in strada, all'incrocio tra via Giacomo Budetti e Traversa Bergamo. Il rogo ha causato una densissima colonna di fumo nero visibile su tutta l’area. Il fumo ha avvolto la zona. I residenti hanno quindi lanciato l’allarme. Da ricostruire le cause del rogo.

(foto di repertorio)