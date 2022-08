Ombrelloni selvaggi sulla costa di Montecorice, sequestri all'alba Polizia locale e Guardia costiera sono intervenuti sul litorale di Agnone

Operazione all'alba sul litorale di Montecorice, dove sono stati sequestrati ombrelloni e attrezzature varie da spiaggia che venivano lasciati h24 sulla spiaggia libera per mantenersi il posto riservato. Gli agenti della polizia locale, in collaborazione con gli uomini della guardia costiera, sono entrati in azione sulla spiaggia di Agnone Cilento, nel cuore del paese, e hanno completamento ripulito la spiaggia libera, ch' era ormai invasa da ombrelloni e sdraie.

Analoghe operazioni, nei giorni scorsi, hanno interessato altri comuni della costa cilentana, dove purtroppo il malcostume è molto diffuso. Tante sono ancora, infatti, le persone che lasciano l'ombrellone in spiaggia h24 per mantenere il posto riservato, ignorando probabilmente che la spiaggia libera è di tutti e come tale non può essere occupata indebitamente quando si decide di andare via.