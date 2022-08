Frana sulla Spiaggia dei Francesi a Camerota, indagine dei geologi La decisione del Comune, intanto arrivano le ordinanze restrittive

Stop alla navigazione nelle acque antistanti e divieto di accesso alla Spiaggia dei Francesi. Con due distinte ordinanze (la prima, rispettivamente, della Guardia Costiera e la seconda del Comune di Camerota) arrivano le interdizioni istituzionali.

I provvedimenti sono consequenziali al distacco di un masso che ha ferito un turista. Ed ora si avviano le indagini per capire cosa abbia provocato il crollo e, soprattutto, se uno dei luoghi più caratteristici del Cilento e di Camerota possa tornare nella disponibilità dei vacanzieri.

"Abbiamo subito informato, insieme al Comune di San Giovanni a Piro, un geologo per chiarire e verificare le cause della frana - ha spiegato il sindaco di Camerota, Mario Scarpitta -. Le spiagge del territorio vengono costantemente monitorate ma la natura, come sappiamo, non è sempre prevedibile, anzi. L’interdizione è un atto dovuto e imprescindibile, come sottolineato anche dalle autorità competenti. Al giovane coinvolto nell’incidente avvenuto ieri, auguriamo una pronta guarigione".