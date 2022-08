Tornava a casa dal lavoro: tragico incidente a Teggiano, muore 50enne La comunità piange la scomparsa di Cono Innamorato

Stava rientrando a casa dal lavoro, dalla moglie e i due figli. E' stato però strappato all'affetto dei suoi cari. In un drammatico incidente stradale ha perso la vita il 50enne Cono Innamorato, molto conosciuto, amato e ben voluto dalla comunità. E' accaduto nel pomeriggio di ieri intorno alle 19. Il 50enne era a bordo della sua moto che si sarebbe scontrata, per cause ancora non chiare, con un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto. La salma si trova all'ospedale Luigi Curto di Polla.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina giunti sul posto per i rilievi, toccherà a loro ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Sequestrati i due mezzi coinvolti nello scontro. Chiusa la strada che collega Sassano a Teggiano per diverse ore, è tristemente nota per altri gravi incidenti. Non si ferma dunque la scia di sangue sulle strade che in questi giorni sta coinvolgendo tutta la provincia di Salerno.