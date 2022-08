Cilento, incidente sul lavoro: muore 49enne di Cosenza La tragedia si è consumata nel comune di Tortorella: operaio travolto da un escavatore

Un 49enne, originario di Cosenza, è morto stamattina, in un incidente sul lavoro a Tortorella, nel cuore del Parco del Cilento. L'uomo, a bordo di un escavatore, era intento a rimuovere dei tronchi di legno quando, improvvisamente, è sbalzato fuori dal mezzo che l'ha poi travolto, causandone la morte.

La tragedia si è consumata in località Farneto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casaletto Spartano e i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La salma, intanto, è stata trasferita all'ospedale di Sapri, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa di essere sottoposta all'esame autoptico.

Secondo una prima ricostruzione, a causa del terreno impervizio, l'uomo è stato sbalzato fuori dal mezzo meccanico, che l'ha poi travolto e schiacciato.