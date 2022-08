Finisce contro un muro con la moto: grave un 23enne E' stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli

Ancora un incidente stradale nel salernitano, si è verificato nella serata di ieri, in località San Biagio di Buonabitacolo. Per cause ancora non chiare un 23enne è rimasto coinvolto in un sinistro. Era a bordo della sua moto quando è finito rovinosamente contro un muro.

Violento l'impatto con l'asfalto, il giovane ha riportato diverse ferite. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 che lo hanno condotto, prima all’ospedale “Luigi Curto” di Polla e poi al Cardarelli di Napoli dov’è tuttora ricoverato in gravi condizioni. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi sul luogo dello schianto.