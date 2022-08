Positano, smottamento a Remmese: nessun danno Si tratta di un tratto di spiaggia già interessato in passato da cedimenti

Frana ancora la Divina. Non si sarebbero registrati danni ad abitazioni né ci sono persone coinvolte nel piccolo smottamento che ha interessato la zona di Remmese nel comune di Positano a pochi passi anche dall’hotel Le Agavi, nel pomeriggio di ieri.

La frana ha generato un polverone di terriccio che è stato ben visibile alle tante imbarcazioni che si trovavano nello specchio d’acqua antistante il costone roccioso. Il cedimento è avvenuto intorno alle 17,30.

Sul posto è prontamente intervenuta una motovedetta della sezione operativa navale della Guardia di Finanza e della capitaneria di porto.

Sono ancora in corso i necessari sopralluoghi per verificare che la zona sia in sicurezza. Si tratta di un tratto di spiaggia già interessato in passato da cedimenti