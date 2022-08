Accampamenti abusivi in spiaggia, intervento della polizia locale a Palinuro La spiaggia della Molpa era stata trasformata in un accampamento

La spiaggia della Molpa, a Palinuro, trasformata in un accampamento. E' stato, quindi, necessario l'intervento della polizia locale di Centola-Palinuro che ha liberato una delle spiagge più belle della costa. All'operazione di sgombero ha preso parte in prima persona, per coordinare gli interventi, anche il sindaco Rosario Pirrone.

«Il nostro territorio va amato e rispettato. Lo ribadisco nuovamente. Chiunque pensa di fare quello che gli pare qui, deve sapere che questo tipo di comportamenti non sono tollerati e che continueremo a intensificare sempre di più operazioni come queste, volte a restituire al nostro territorio la dignità che merita» ha commentato il sindaco.