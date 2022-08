Olevano sul Tusciano, cade dall’impalcatura: operaio in ospedale Per il trasferimento al Ruggi è stato necessario l’elisoccorso

Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Salerno. Questa mattina un operaio di 41 anni, di origine rumena, è caduto da un’impalcatura facendo un volo di diversi metri. E’ accaduto ad Olevano sul Tusciano, nella frazione Monticelli. L’uomo stava lavorando nel cantiere dell'istituto scolastico della zona quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, è caduto. L’operaio, dai primi accertamenti, è risultato regolarmente assunto da una ditta dell’Agro nocerino sarnese. Avrebbe riportato diverse fratture agli arti inferiori.

E’ stato trasportato con l’elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso ed il Servizio Prevenzione ed Infortuni dell'Asl per accertare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro.