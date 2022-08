Tromba marina nel Golfo di Policastro: bagnanti in fuga Non si registrano danni a cose o persone

Continua l'ondata di maltempo in Campania. Anche in provincia di Salerno si registrano temporali e violenti acquazzoni. Questa mattina si è verificata una tromba marina sulle spiagge di Policastro Bussentino. L'episodio, visibile da Scario a Villammare e ripreso dai tanti presenti, ha spaventato i bagnanti presenti sull'arenile che hanno quindi deciso di abbandonare la spiaggia. Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone.

Non accenna dunque a calmarsi il maltempo che sta interessando anche i territori del Cilento e Vallo di Diano negli ultimi giorni. E' infatti in vgiore un'allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo fino alla mezzanotte di domani, sabato 13 agosto.