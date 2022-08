Nuovo distacco in Costiera: crolla un masso sulla provinciale Ravello-Chiunzi Sul posto i vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti

La Divina continua a sbriciolarsi: ancora un distacco dalla parete rocciosa in Costiera Amalfitana. Ieri notte un grosso masso si è staccato dal costone roccioso finendo sulla carreggiata della strada provinciale Ravello-Chiunzi.

Il crollo è avvenuto intorno alla mezzanotte in località “Acqua Sambucana”. Fortunatamento, in quel momento, non transitava nessuno. Non si registrano, quindi, feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori che si sono occupati di mettere in sicurezza l'area.

(foto di repertorio)