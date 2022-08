Valva, incidente mortale sulla Fondo Valle Sele: chiusa la statale 691 L'impatto ha visto coinvolti due veicoli. Tra i feriti c'è anche un bimbo piccolo

Un incidente mortale si è verificato intorno alle 17 lungo la statale 691, nel comune di Valva. Nell'impatto, che ha visto coinvolti due veicoli (un'auto e un camioni), ha perso la vita una persona. Il sinistro si è verificato lungo la "Fondo Valle Sele", all'altezza del chilometro 14, in direzione Lioni. Ancora ignote le cause dell'incidente.

A bordo dell'auto viaggiava una famiglia di cinque persone (marito, moglie e tre figli di cui uno piccolo). Gli stessi sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, intervenuti con più ambulanze. Vista la situazione si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza per il trasporto dei feriti presso vari ospedali del Salernitano. Sono ancora in corso le operazioni di recupero e messa in sicurezza dei veicoli incidentati.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco del distaccamento di Lioni e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. La statale 691 “Fondo Valle Sele” è stata temporaneamente chiusa alla circolazione.