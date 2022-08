Camerota, petardi per segnalare la droga: arrestato giovane pusher Si tratta del figlio di un noto professionista romano

Spaccio di ecstasy. Per questo motivo è stato arrestato un uomo dai carabinieri della stazione di Marina di Camerota. Si tratta di un 20enne, residente nel Lazio, figlio di un noto professionista romano.

Il giovane, intorno alle 13 di ieri, si trovava in località Castello di Marina di Camerota, forse in attesa di clienti a cui cedere pastiglie di droga sintetica.

Sul posto, però, sono arrivati i carabinieri della stazione di Marina di Camerota che hanno perquisito il ragazzo e la sua auto, trovandovi all’interno 40 grammi di ecstasy, hashish, dei coltellini, un bilancino di precisione e denaro contante.

Non solo: il giovane aveva con sé anche tre petardi, sembra utilizzati come segnale per i suoi clienti. Per il 20enne laziale è scattato l’arresto e il sequestro della droga e del cellulare.