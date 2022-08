Cava de' Tirreni, incendio distrugge due auto e attività di ristorazione Il rogo al Rione Pianesi, nel cuore del borgo antico: a far scattare l'allarme i residenti

Fiamme a Cava de' Tirreni, dove due vetture sono state distrutte da un incendio che si è registrato in Via Pellegrino, al Rione Pianesi.

Il rogo ha interessato una Mini e una Nissan: le lingue di fuoco si sono propagate anche ad un locale di ristorazione (chiuso da diversi di mesi) di fronte al quale le vetture erano parcheggiate.

A far scattare l'allarme sono stati i residenti, preoccupati per le fiamme e l'odore acre provocato dall'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Salerno, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area.

Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.