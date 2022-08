Incidente stradale: grave un 86enne, era a bordo di un apecar L'anziano si è scontrato con un'auto guidata da un 28enne

Un 86enne di Montesano sulla Marcellana, è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale. Era alla guida di un apecar che, per cause ancora non chiare, si è scontrato frontalmente con un'auto, in località Tempa la Mandra.

L'anziano è stato soccorso dal 118 e dapprima ricoverato presso il vicino ospedale di Polla e, poi, trasferito all'ospedale civile "San Carlo" di Potenza i cui sanitari si sono riservati la prognosi. Ricoverato nel nosocomio di Polla l' uomo di 28 anni di Montesano che era alla guida della vettura, ha riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.