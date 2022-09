Tragedia in Francia: giovane cameriere di Sapri precipita dal terrazzo e muore Diego Mandola aveva 36 anni: le autorità transalpine hanno aperto un'inchiesta

La comunità di Sapri a lutto per la morte di un cameriere di 36 anni che lavorava in un ristorante francese.

Diego Mandola sarebbe precipitato dal terrazzo della sua abitazione nei pressi di Thonon-les-Bain, dove si era trasferito per lavoro.

Il giovane è spirato per le gravi ferite riportate nell'impatto, dopo un volo di diversi metri: la notizia ha sconvolto la comunità del Golfo di Policastro. Mandola da tempo aveva lasciato Sapri per lavoro, trasferendosi prima al Nord e poi in Francia, senza mai dimenticare le sue radici.

Le autorità giudiziarie francesi hanno aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per chiarire cosa sia accaduto.