Precipita dal palazzo e muore: torna a Sapri la salma di Diego Il 36enne è morto in Francia

Sta tornando a Sapri la salma di Diego Mandola, il 36enne che ha perso la vita in Francia, ad Évian-les-Bains, dopo essere precipitato dal palazzo dove viveva, per cause ancora non chiare. Le autorità francesi l'hanno liberata e riconsegnata alla famiglia. Diego sarebbe cauto dal terrazzo per un tragico incidente. Un volo di diversi metri rivelatosi fatale.

Le autorità d’oltralpe hanno richiesto, dopo l'esame esterno sul 36enne, anche l'autopsia. Si attendono i risultati per una maggiore chiarezza su quanto accaduto in quei drammatici attimi.

I funerali del giovane saranno celebrati domenica 4settembre alle ore 11 presso la Chiesa Madre dell’Immacolata, in Piazza Plebiscito a Sapri.