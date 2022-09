Eboli: 45enne ferito da un colpo di pistola, indagano i carabinieri L'uomo è ricoverato in ospedale a Salerno, è caccia al responsabile dell'agguato

Paura nella tarda serata di ieri a Eboli, un 45enne di origini tunisine, è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba, ignoto il movente. I carabinieri sono alla ricerca del responsabile dell'agguato, avvenuto in via Nobile. Il 45enne, prima condotto nel nosocomio ebolitano, è stato poi trasferito all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. E' ricoverato in grave condizioni, la prognosi resta riservata.

L'uomo, sposato con una donna di Eboli, è residente e lavora da anni nel comune della Piana del Sele.