Tragedia a Pontecagnano: incidente mortale, perde la vita un 24enne Era a bordo di un motorino con un amico, sono finiti fuori strada in un canale di scolo

Tragedia intorno all'una di notte in via Picentia, nel comune di Pontecagnano Faiano. Due ragazzi, a bordo di uno scooter, sono finiti fuori strada, precipitando in un canale di scolo. Entrambi 24enni del posto, uno dei due giovani non ce l'ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. Il ragazzo è morto al pronto soccorso, nonostante i soccorritori abbiano provato per oltre un'ora di rianimarlo.

L'amico che era con lui ha riportato invece una grave ferita a un occhio, guaribile in 40 giorni. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Battipaglia. Non sarebbero coinvolti altri mezzi, e non ci sono testimoni.

Al vaglio le telecamere di un distributore di benzina poco distante. Il motorino è stato sequestrato, mentre i militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ennesimo incidente stradale che ha macchiato ancora di sangue le strade del salernitano.