Incidente mortale, Pontecagnano piange il giovane Francesco Il ragazzo è deceduto a 24 anni dopo essere finito in un canale di scolo con lo scooter

Pontecagnano piange la morte del giovane Francesco D'Arcangelo, il 24enne che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Era alla guida del suo motorino in via Picentia quando, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo finendo fuori dalla carreggiata, in un canale di scolo. L'impatto violento non gli ha lasciato scampo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provato per oltre un'ora a rianimarlo. Inutilmente, il ragazzo è morto all'ospedale Ruggi D'Aragona, 40 giorni di prognosi per l'amico. Dai primi riscontri dei carabinieri che stanno indagando per ricostruire quanto accaduto pare che non siano coinvolti altri veicoli. Si stanno esaminando anche le immagini di video sorveglianza di un vicino distributore di benzina. La tragedia ha scosso la cittadina di Pontecagnano. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati sui social per il giovanissimo, appassionato di mezzi a due ruote.