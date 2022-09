Giallo sulla scomparsa della 29enne Marzia Capezzuti, genitori a Chi l'ha Visto? Si teme che la giovane, trasferitasi a Pontecagnano dalla Lombardia, possa essere morta

Giallo sulla scomparsa, dal comune di Pontecagnano Faiano, di Marzia Capezzuti. A fare scattare l'allarme sono i genitori della 29enne, della quale non si hanno notizie dal primo giugno dello scorso anno. A dar voce ai familiari della giovane il programma di Rai 3 “Chi l’ha visto?”.

“L’ultima volta che l’abbiamo sentita ci ha mandato una foto dicendo che era incinta, ma secondo noi non era vero” queste le parole dei genitori di Marzia. Sarebbe in corso un’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere su cui vige il massimo riserbo. Cinque gli indagati. Sul caso sono a lavoro i carabinieri. Marzia aveva deciso di trasferirsi dalla Lombardia nel comune salernitano diverso tempo fa per amore. Per la Procura la 29enne sarebbe stata maltrattata e segregata. I Ris starebbero controllando un terreno a Pontecagnano Faiano.