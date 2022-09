Auto in fiamme in pieno centro a Bellizzi: l'allarme del sindaco Grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Salerno si è evitato il peggio

Paura nella tarda serata di ieri a Bellizzi. In pieno centro città e vicino alle abitazioni un auto è stata avvolta dalle fiamme, nei pressi di Via Vespucci.

Il fumo ha invaso la zona e solo "grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Salerno - ha sottolineano il primo cittadino Mimmo Volpe - si è evitato il peggio".

"Sarebbe stato davvero un fatto grave se non fossero interventi in tempo per spegnere l'auto in fiamme. Sul luogo dell"incedio erano parcheggiate decine di auto a distanza ravvicinata", ha spiegato la fascia tricolore. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto. Le forze dell'ordine stanno verificando se si è trattato di un fatto doloso o accidentale.