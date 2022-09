Paura a Sarno, ragazza aggredita in strada dal fidanzato Ad aiutare la giovane anche un passante, l'uomo è stato denunciato. La solidarietà del sindaco

Paura a Sarno dove, la scorsa notte, una ragazza è stata aggredita dal fidanzato, lungo corso Vittorio Emanuele.

I due, stando a quanto riportato, si trovavano fermi in auto quando è improvvisamente scoppiata la lite. La donna, dopo esser scesa dall’auto per allontanarsi, sarebbe stata raggiunta dall'uomo e picchiata. La giovane è finita a terra, ad intervenire anche alcuni passanti che hanno provato a fermare l'uomo e chiamato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato. Il giovane è stato ammanettato e portato presso il locale Commissariato, dove è stato denunciato. Per la donna, invece, è stato necessario il trasferimento all’ospedale di Sarno.

In merito alla brutale aggressione è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Canfora.

"Mi preme particolarmente esprimere la solidarietà dell'Amministrazione Comunale e la mia vicinanza personale alla ragazza che la notte scorsa è stata vittima di una brutale aggressione da parte del fidanzato. Come Sindaco e come cittadino provo profondo rammarico per quello che è accaduto. Il nostro impegno per una città più sicura è quotidiano così come è costante il confronto con le forze dell'ordine su queste tematiche.

Il mio plauso e quello dell'Amministrazione Comunale al nostro concittadino Giancarlo Cima che è intervenuto prontamente a difesa della ragazza e un sentito ringraziamento agli Agenti del Commissariato che sono riusciti a individuare e a bloccare l'aggressore", il messaggio della fascia tricolore.