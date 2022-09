Incidente sull'A2, si ribalta furgone che porta latte Alla guida un autotrasportatore di Teggiano 62enne

Un furgone che trasportava latte si è ribaltato sulla A2, l'incidente poco prima dell’alba. Il veicolo stava procedendo in direzione sud sull’Autostrada del Mediterraneo quando, nei pressi dello svincolo di Polla, per cause ancora non chiare, l'uomo alla guida, un autotrasportatore di Teggiano, di 62 anni, ha perso il controllo dell'autocisterna per il trasporto del latte partita da Salerno.

Il furgone è finito quindi contro il guard rail e si è poi adagiato su un lato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini della Polizia Stradale che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il conducente è rimasto illeso.