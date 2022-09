Tir va a sbattere contro un muro: paura stamattina nei pressi di Velia L'autista è stato trasferito in ospedale

Grave incidente questa mattina nel Comune di Ascea. Un tir, per cause ancora in corso di accertamento, si è schientato contro un muro nei pressi del sottopassaggio di Velia.

Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale a Vallo della Lucania.

L'incidente ha creato non pochi disagi alla circolazione veicolare in zona. La strada è stata, infatti, bloccata e i bus diretti alle scuole superiori di Vallo della Lucania sono stati costretti a fare dietrofront.

Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Si sta procedendo anche alla rimozione del mezzo pesante per far riprendere la circolazione.