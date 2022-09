Incendio San Valentino Torio, l'Arpac: nessun pericolo diossina I risultati dei rilievi dell'Agenzia regionale dopo il maxi rogo del deposito giudiziario

Notizie rassicuranti dopo il maxi incendio che ha distrutto il deposito giudiziario di San Valentino Torio. I primi rilevamenti ambientali da parte dell'Arpac escludono particolari criticità.

Il primo campione - che va dal pomeriggio del 24 settembre allo stesso periodo del giorno successivo - presenta una concentrazione di diossine e furani inferiore al limite di rilevabilità della metodica utilizzata.

Stamattina inoltre i tecnici dell'Arpac - Dipartimento di Salerno - hanno prelevato campioni dei sedimenti in un canale prossimo al luogo dell'evento, per accertare l'eventuale presenza di olii minerali convogliati dalle acque di spegnimento dell'incendio. I risultati delle attività - hanno - fatto sapere dell'Agenzia - ancora in corso verranno diffusi non appena disponibili, anche in relazione ad eventuali ulteriori matrici ambientali indagate.