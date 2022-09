Ancora danni per maltempo: esonda il Solofrana, allagamenti a San Severino Crolla albero a Baronissi nei pressi del passaggio a livello

Il maltempo continua a fare danni a Salerno e provincia. A causa delle forti precipitazioni, nella notte, è esondato il torrente Solofrana in località Sant'Angelo del comune di Mercato San Severino.

Acqua e fango hanno invaso strade e locali seminterrati, fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con le idrovore e lavorato tutta la notte con volontari e cittadini per aspirare l’acqua. Numerosi gli interventi effettuati anche dalla protezione civile, in particolare per rimuovere alberi abbattuti. Completamente allagati i sottopassi di Via Faraldo e Curteri. Su via Faraldo, nella tarda serata di ieri, si è anche reso necessario sospendere temporaneamente la viabilità.

Si segnalano allagamenti anche in diverse zone dell'agro nocerino. Mentre a Baronissi, su richiesta di una passante, si è reso necessario l'intervento dei caschi rossi e di due squadre di Protezione Civile sulla SS88, nei pressi del passaggio a livello, per la caduta di un albero. Sul posto anche la Polizia Municipale locale.