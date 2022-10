Costiera Amalfitana: incidente stradale, in Rianimazione un 16enne Il giovane è caduto con il suo motorino, le sue condizioni sono gravi

Ancora un incidente stradale in Costiera Amalfitana. Un ragazzo di 16 anni di Ravello, per cause ancora non chiare, si è schiantato con il motorino mentre stava percorrendo la Strada Statale 163 Amalfitana, nel territorio comunale di Minori.

Soccorso dai sanitari della Croce Bianca è stato prima portato all'ospedale Castiglione di Ravello e poi trasferito d'urgenza al Ruggi D'Aragona, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono gravi. E' in coma farmacologico, ha riportato un trauma cranico e toracico e diverse fratture. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Amalfi.