Si ustiona mentre cerca di accendere un braciere: muore 56enne L'uomo è deceduto all'ospedale Cardarelli di Napoli

Lutto nella frazione Santa Lucia, a Cava de' Tirreni. Non ce l'ha fatta Alberto Pappalardo, il 56enne metelliano che mercoledì scorso si ustionò mentre cercava di accendere un braciere con un liquido infiammabile. E' morto nel reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato trasferito a causa della gravità delle sue condizioni. Al momento del drammatico incidente con il 56enne c'era anche la cognata che resta in gravi condizioni, ha riportato anche lei ustioni su gran parte del corpo ma non è in pericolo di vita.