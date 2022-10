Camerota, è morto il 48enne rinvenuto in una pozza di sangue L'uomo sarebbe caduto accidentalmente da un muro

È morto il 48enne rumeno rinvenuto in una pozza di sangue il 27 settembre scorso, a pochi metri dalla sua abitazione in località Marco a Marina di Camerota. L'uomo era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Vallo della Lucania, dove purtroppo il suo cuore ha cessato di battere.

L'uomo era arrivato in ospedale in condizioni disperate. Era stato rinvenuto da un passante riverso sull’asfalto in una pozza di sangue. Le sue condizioni erano apparse subito critiche. Il corpo dell'uomo era a pochi metri da un muretto, non distante dalla sua abitazione, dove vive insieme alla compagna e alla figlia della donna.

Per gli inquirenti si tratterebbe di un incidente, probabilmente una caduta da un muro in campagna. Disposto l'espianto degli organi.