Va a prendere il nonno in ospedale e lo investe: morto 72enne L'anziano è stato travolto dal furgoncino in retromarcia, troppo gravi le ferite riportate

E' morto il 72enne investito accidentalmente dal nipote che era andato a prenderlo all'ospedale di Eboli. L’anziano si era appena sottoposto a dialisi. Martedì scorso aveva telefonato al nipote per farsi riaccompagnare a casa. Il giovane, arrivato a bordo di un furgoncino, lo aveva però investito a retromarcia.

Dopo l’incidente il pensionato era stato accompagnato al Pronto soccorso dove gli era stata riscontrata una frattura del femore. Ricoverato in Ortopedia il 72enne di Montecorvino Rovella era poi stato trasferito in sala operatoria. Durante la notte però il pensionato è deceduto per un arresto cardiaco.