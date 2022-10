Cade da un albero mentre lo sta potando con una motosega: grave 50enne L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale di Salerno, è ricoverato in prognosi risevata

Paura a Felitto dove un 50enne è precipitato da un albero di gelsi che stava potando con una motosega. Il malcapitato, titolare di un distributore di carburanti a Felitto, si trovava nel giardino di casa. Improvvisamente, per cause ancora non chiare, è scivolato all’indietro.

Un volo di circa 3 metri. Il 50enne si è schiantato al suolo, battendo violentemente la testa sullo spigolo di un muretto di recinzione della propria abitazione. In seguito al forte impatto ha perso molto sangue ed è svenuto. E' stato soccorso dalla moglie che ha dato l'allarme, sul posto è giunta l’unità rianimativa del 118 in servizio presso la postazione di Piaggine.

Le condizioni dell'uomo sono parse subito molto gravi e hanno reso necessario l' intervento dell’eliambulanza per il trasporto d'urgenza presso l’ospedale “Ruggi d'Aragona” di Salerno. Il 50enne si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Sulla vicenda indagano i carabinieri.