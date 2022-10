Incidente sulla Statale 268: sbalzata dallo scooter, 22enne muore sul colpo Gravissimo il fidanzato

Lutto a Sant'Egidio del Monte Albino, una 22enne del posto, Virginia Giordano, è morta in seguito ad un grave incidente avvenuto ieri sera intorno alle 22.30 sulla Statale 268 del Vesuvio, tra San Giuseppe Vesuviano e Poggio Marino.

Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto. Si sta cercando di capire se lo scooter, a bordo del quale viaggiavano la 22enne e il fidanzato, fosse fermo al lato della carreggiata o se il tamponamento con un'auto sia avvenuto mentre erano in movimento. La ragazza è stata comunque sbalzata a diversi metri di distanza. Il conducente della vettura, un uomo residente nel vesuviano di origine cinese, è rimasto illeso.

Virginia è morta sul colpo. Grave il fidanzato ricoverato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La coppia pare avesse trascorso una serata con gli amici. Diversi gli automobilisti che hanno assistito alla tragedia. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 ma per Virginia non c'era nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. Sul caso indaga la polizia stadale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Dolore e commozione a Sant'Egidio del Monte Albino. La famiglia della giovane era molto conosciuta. Cordoglio anche dal sindaco Antonio La Mura che sulla pagina social del Comune scrive: "Sant'Egidio piange una sua giovane figlia, strappata tragicamente all'affetto dei suoi cari e di tutti noi in giovanissima età. La notizia della morte di Virginia Giordano ci lascia tutti sgomenti e increduli. Un dolore profondo, di fronte al quale è impossibile trovare le parole.

A nome mio, della mia famiglia, dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Sant'Egidio del Monte Albino, sconvolta e attonita di fronte a tanto dolore, voglio esprimere le più sentite condoglianze a papà Domenico e mamma Anna, al fratello Nunzio e a tutti quanti piangono la morte prematura di Virginia".