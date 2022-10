Morte di Virginia sulla Statale 268: 40enne indagato per omicidio stradale La 22enne di Sant'Egidio del Monte Albino era a bordo di uno scooter con il fidanzato

Continuano le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente costato la vita alla 22enne di Sant'Egidio del Monte Albino Virginia Giordano. La procura di Nola ha conferito l'incarico di una perizia per ricostruire i movimenti dello scooter sul quale viaggiava la giovane con il suo fidanzato e dell'auto coinvolta nel sinistro. Indagato per omicidio stradale il conducente, un 40enne di nazionalità cinese residente in provincia di Modena.

Era alla guida della Mercedes che ha tamponato la coppia sulla statale 268 del Vesuvio. L'impatto sarebbe avvenuto con la parte anteriore destra del veicolo che ha impattato contro lo scooter che era sul margine destro della carreggiata. Pare che il mezzo a due ruote avesse dei problemi e stesse rallentando. Virginia sarebbe morta sul colpo.

Il fidanzato è stato trasferito all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, ha riportato un trauma cranico ma non è in pericolo di vita. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia stradale, sentiti anche diversi testimoni. Intanto ieri si è svolta l'autopsia sul corpo della ragazza poi liberato e riconsegnato alla famiglia per i funerali.