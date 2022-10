Maltempo nel Cilento, disagi alla viabilità e allagamenti a Castellabate Sono state attivate tutte le procedure per il controllo del territorio con interventi mirati

Forti ed abbondanti piogge si stanno riversando sull’intero territorio di Castellabate, creando non pochi disagi nella viabilità e allagamenti in diverse zone, e che potrebbero continuare nel corso della giornata ed della serata. In queste ore, il Comune si trova ad affrontare uno stato di emergenza idraulica.

Sono state attivate tutte le procedure per il controllo del territorio con interventi mirati atti a scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità di persone e/o animali.

Pertanto vista l’intensità e la persistenza delle precipitazioni si consiglia a tutti di evitare spostamenti non strettamente necessari, e di abbandonare con urgenza scantinati e/o interrati, almeno fino al termine della emergenza ed al ritorno della normalità.