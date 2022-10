Auto travolta da un albero: due persone salvate nel Cilento dalla polizia locale L'intervento è avvenuto in località Vallone Alto, a Castellabate

Due persone sono rimaste bloccate ieri in auto lungo la stradina in località Vallone Alto, a Castellabate, per la caduta di un albero. Tempestivo l'intervento dei soccorsi che ha consentito di liberare i due occupanti, usciti illesi dal veicolo.

Danneggiata, invece, l'automobile, centrata in pieno dai rami. E' stato solamente uno dei tanti interventi avvenuti nel territorio comunale che hanno visto l'impegno della polizia locale, protezione civile comunale e del Gruppo Lucano, così come degli operai del Comune di Castellabate.

Situazione, ora, sotto controllo grazie anche al sole che è tornato a splendere sul territorio cilentano.