Maltempo nel Cilento, viabilità in ginocchio: diverse strade chiuse Il tratto più colpito resta quello tra Montecorice, San Mauro Cilento e Pollica

L'ondata forte di maltempo sul Cilento ha messo in ginocchio soprattutto la viabilità. La zona più colpita resta quella tra Montecorice, San Mauro Cilento e Pollica. La Provincia di Salerno ha predisposto un presidio stradale lungo la ex S.S. 267 all’altezza di Pollica, località Acciaroli, per inibire il traffico nel tratto che va da Pollica fino ad Agnone. In particolare si è disposta l’inibizione al transito temporanea nelle seguenti arterie stradali: R. ex S.S. 267 dal km 32+500 al km 37; P. 133 intera tratta; P. 15 dal km 35+200 al km 40+470 (innesto S.R. 267).

La Sala Operativa Regionale (SORU) ha prontamente inviato ieri volontari di protezione civile per coadiuvare le forze in campo nelle operazioni necessarie per mettere in sicurezza la viabilità. Tutti gli intervenuti hanno dato ampia assicurazione dell’allertamento delle rispettive strutture reperibili e di aver spiegato uomini e mezzi per gestire nelle prossime ore l’emergenza in atto.

«Stamattina completeremo il ripristino della viabilità provinciale e comunale e avvieremo immediatamente le verifiche e i sopralluoghi per l'accertamento dei danni» spiega il primo cittadino di Pollica, Stefano Pisani.

Giornata intensa anche per il suo collega di Montecorice, Flavio Meola: «Oggi provvederemo a completare, ove possibile, il lavoro di sistemazione e ripristino delle emergenze causate dell’evento, a monitorare le criticità e, si ritiene, a disporre per lo stato di calamità. Si spera e ci si augura che il tempo sia clemente, non procuri ulteriori disagi e ci consenta di intervenire con rapidità ed efficacia».