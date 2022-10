Bomba d'acqua sul Cilento: fango e detriti invadono strade, negozi e case Richieste di intervento in numerosi comuni soprattutto della costa

Una bomba d'acqua si è abbattuta oggi nel Cilento provocando danni e disagi su tutto il territorio. Strade invase da fango e detriti, ma anche abitazioni e attività commerciali. Tra i centri più colpiti, Montecorice, Pollica e Centola-Palinuro. Allagate anche le strade del comune di Castellabate, in mattinata, e numerose strade provinciali e comunali del territorio. Anche il porto di San Nicola a Mare, a Montecorice, completamente invaso da detriti e fango arrivati dal fiume, così come il porto di Palinuro, dove anche un ristorante è stato invaso dai detriti.

A Montecorice e Pollica, diverse abitazioni e attività commerciali sono state letteralmente invase dal fango. Non va meglio sul fronte viabilità. Uno smottamento ha interessato il terreno sopra la strada Mingardina nel tratto di San Severino di Centola all’altezza della galleria subito dopo l’incrocio, comportando la chiususa di una carreggiata. Danni anche sulla Via del Mare, tra Pollica e San Mauro Cilento, dove la strada sarà presidiata per tutta la notte.

Incredibile l’immagine dello specchio d’acqua porto di San Nicola a Mare, a Montecorice, completamente ricoperto da detriti e fango arrivati dal fiume adiacente. Anche il Golfo di Policastro nella morsa del maltempo, con disagi soprattutto alla viabilità.

A Santa Marina, il sindaco Giovanni Fortunato ha invitato tutta la cittadinanza a limitare al necessario gli spostamenti dalla propria abitazione, usando la massima precauzione. A Camerota, la squadra della protezione civile comunale, coordinata dal sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta, dal delegato Lello Saturno e dal delegato alla Polizia Municipale Gerardo D’Onofrio, è attiva su tutto il territorio comunale per monitorare e ripristinare eventuali criticità. Già diversi gli interventi lungo il Ciglioto, a Marina e a Lentiscosa.