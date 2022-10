Confiscato il "tesoro" di Pepe: sigilli a beni per quasi un milione di euro L'indagato, attualmente ai domiciliari, è ritenuto uno dei punti di riferimento della malavita

Sproporzione tra i redditi dichiarati ed i beni effettivamente posseduti: la Guardia di finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un provvedimento di confisca - disposto dal Tribunale - nei confronti Massimo Pepe, ritenuto responsabile di una serie di reati in materia di droga nel territorio di Sant'Egidio del Monte Albino.

Pepe, attualmente ai domiciliari per tentato omicidio e detenzione di armi, è ritenuto uno dei punti di riferimento della criminalità sul territorio.

In particolare, i sigilli sono scattati per tre ville ad Ascea ed un'altra a Pagani, due autoveicoli e un motociclo per un valore complessivo di 800mila euro.

La somma si aggiunge al denaro già confiscato in un altro provvedimento risalente al 2015: in quel caso la cifra confiscata - tra conti correnti bancari e deposito titoli - ammontava ad oltre 250mila euro.