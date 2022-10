Scambiato per un cinghiale 39enne colpito da un proiettile all'addome L'uomo è stato ferito da un 40enne del posto durante una battuta di caccia

Brutta disavventura per un 39enne di Caselle in Pittari, ferito durante una battuta di caccia giovedì scorso. Il 39enne è stato scambiato per un cinghiale da un 40enne. Il ferito è stato ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

Il fatto

La squadra di cacciatori, composta da otto persone, era uscita per una giornata dedicata alla caccia al cinghiale, in uno dei periodi dell'anno previsti per tale attività, che poteva trasformarsi in una tragedia. Ad essere colpito da un proiettile all'addome è stato un 39 del posto presente alla battuta di caccia. A sparare un 40enne sempre di Caselle in Pittari che insieme agli altri cacciatori, tutti muniti del regolare porto d'armi e in possesso di fucili legittimamente detenuti, sono rimasti coinvolti loro malgrado in uno spiacevole episodio.

I soccorsi

L'uomo è stato trasferito all'ospedale "Immacolata" di Sapri a causa della lesione riportata all'addome, ma non è in pericolo di vita. Sotto shock anche il 40enne che ha sparato, successivamente denunciato per lesioni e di conseguenza sottoposto al sequestro dell’arma da fuoco.

I precedenti

Un altro incidente simile è avvenuto nei giorni scorsi a Stella Cilento. Un uomo intento a cercare funghi è stato colpito e ferito da un proiettile partito da un fucile di un cacciatore che si trovava in zona per la caccia al cinghiale. La scorsa primavera, a Montecoerice, invece, un uomo confuse la moglie con un cinghiale e la ferì per fortuna in maniera non grave.