Giovane colto da un malore: lo salvano i carabinieri

La ricostruzione del salvataggio da parte dei carabinieri

Un 25enne diabetico si è ripreso solo grazie all'intervento dei carabinieri, allertati in soccorso. Il giovane, in grave crisi insulinica, giaceva privo di sensi nell’ambulatorio della guardia medica dove si era recato, sentendosi male. I carabinieri della Stazione di Acerno, attivati dai sanitari che non avevano a disposizione i farmaci necessari a curare il ragazzo, si sono subito dati da fare per aiutare il 25enne in difficoltà. Hanno raggiunto una farmacia di Montella, acquistando il medicinale salvavita. Grazie all'intervento dell’Arma sono state così scongiurate gravi conseguenze per il giovane, che si è ripreso ed è fuori pericolo.