Capaccio: 16enne in carcere per l’omicidio della nonna, comunità sotto shock La giovane ha ucciso con sei coltellate l’anziana: sequestrata l'abitazione e l'arma

È stata tradotta nel carcere minorile di Nisida, la 16enne di Capaccio Paestum che, ieri sera, in via delle Tavernelle, a due passi dai templi, ha ucciso con sei coltellate la nonna. Letali sono stati i fendenti, scagliati con un coltello a serramanico, nei confronti della nonna, la 76enne Ermenegilda Candreva.

Le indagini

I carabinieri del Comando provinciale e della Compagnia di Agropoli, sotto il coordinamento della Procura dei minori di Salerno, stanno cercando di ricostruire esattamente cosa è accaduto ieri sera all’interno dell’abitazione, posta sotto sequestro così come l’arma usata per colpire l’anziana. La stessa ragazzina, che ha poi confessato l'omicidio all'arrivo degli investigatori, ha riportato una ferita da taglio, ripetendo continuamente che era stata la donna a colpirla per prima.

Comunita sotto shock

Comunità locale sotto shock per quanto accaduto, ieri sera, in via delle Tavernelle, una delle zone più frequentate e conosciute della movida locale e non solo. Nessuno riesce a darsi una spiegazione su cosa sia realmente accaduto e cosa soprattutto sia scattato nella testa della ragazzina tanto da colpire a morte la nonna.